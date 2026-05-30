São Paulo investiga caso suspeito de Ebola em homem de 37 anos

Paciente retornou de viagem recente à República Democrática do Congo e apresentou sintomas que indicam uma possível infecção pelo vírus

DIVULGAÇÃO Na avaliação da SES-SP, o risco de introdução da doença no Brasil e América do Sul é muito baixo



A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) investiga um caso suspeito de Ebola. Segundo a SES-SP, o caso foi registrado neste sábado (30). O paciente é um homem de 37 anos, que veio da República Democrática do Congo, país que enfrenta um surto da doença.

Ele retornou de viagem recente ao território e apresentou sintomas como febre, que indicam o possível contágio com o vírus. O homem está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, hospital estadual de referência para esse tipo de infecção.

Em 2014, o local recebeu três casos suspeitos da doença, que foram descartados. O Instituto Adolfo Lutz fará investigação laboratorial e diagnóstico diferencial. Ainda não há confirmação de que o paciente tenha a doença, e a investigação foi iniciada de forma preventiva.

“O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”, explica Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Na semana passada, a coordenadoria atualizou as orientações à rede de saúde sobre como lidar com casos suspeitos do vírus Ebola, da cepa Bundibugyo, identificado na República Democrática do Congo.

Na avaliação da SES-SP, o risco de introdução da doença no Brasil e América do Sul é muito baixo, mas a orientação é que os serviços de saúde mantenham a atenção a casos em que pacientes apresentem febre e tenham visitado locais onde circulam o vírus nos últimos 21 dias.