‘Domo de calor’: entenda fenômeno climático que provoca até mortes na Europa

Segunda-feira foi o dia mais quente de maio já registrado tanto no Reino Unido quanto na França

Foto de Ludovic MARIN / AFP Uma turista usa um chapéu para se proteger do sol durante uma onda de calor na praça Trocadero, perto da Torre Eiffel, em Paris, em 30 de junho de 2025



O fenômeno meteorológico, conhecido como “cúpula ou domo de calor”, ocorre quando uma massa de ar quente do norte da África fica presa sob um sistema de alta pressão sobre a Europa Ocidental.

“É um pouco preocupante porque não é normal para esta época do ano, mas infelizmente acho que isso vai se tornar a norma na França”, disse Chloe Voisin, uma estudante de 22 anos, à agência de notícias AFP na cidade de Bordeaux, no sudoeste do país.

Segunda-feira foi o dia mais quente de maio já registrado tanto no Reino Unido quanto na França, e a agência meteorológica francesa Météo-France prevê que esta terça-feira será ainda mais quente.

As autoridades francesas relataram pelo menos sete mortes relacionadas à onda de calor, cinco delas por afogamento, já que muitas pessoas foram às praias para se refrescar, embora os salva-vidas só voltem a trabalhar em julho em muitas áreas.

“Houve sete mortes direta ou indiretamente relacionadas ao calor”, disse a porta-voz do governo, Maud Bregeon, à emissora TF1 nesta terça-feira.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam os fenômenos climáticos extremos e que as ondas de calor, secas e enchentes estão cada vez mais intensas e frequentes.

O Serviço Meteorológico do Reino Unido (Met Office) informou que as temperaturas atingiram um pico de 34,8°C nos Jardins de Kew, a sudoeste de Londres, na segunda-feira, dois graus acima do recorde anterior.

Novo normal?

O Met Office previu uma queda nas temperaturas no final da semana. Segundo um dos meteorologistas da agência, Greg Dewhurst, o aumento das temperaturas extremas é “um bom indicador das mudanças climáticas em ação” e provavelmente se tornará “o novo normal”.

Na Irlanda, duas estações meteorológicas registraram uma temperatura recorde de 28,8°C em maio, segundo dados da agência meteorológica (Met Éireann).

Em Paris, os fãs de tênis enfrentaram temperaturas de 33°C no torneio de Roland Garros, e os jogadores tiveram que competir sob um calor escaldante. A Météo-France indicou que esta onda de calor provavelmente durará pelo menos até o final da semana.

Na Espanha, a agência meteorológica (Aemet) também alertou para “temperaturas extraordinariamente altas para esta época do ano”, que persistirão em todo o país durante toda a semana, exceto nas Ilhas Canárias, no oceano Atlântico.

Além disso, alertou para “noites tropicais” – quando a temperatura não fica abaixo de 20°C – no sudoeste da Espanha a partir de quarta-feira, com temperaturas máximas entre 36°C e 38°C de quarta a sexta-feira, segundo publicou na rede X.

A Europa é o continente que apresentou o aquecimento mais rápido desde 1990, seguida de perto pela Ásia, com a América do Norte em terceiro lugar, segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).