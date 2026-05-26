Justiça autoriza fim do dinheiro em espécie para pagamento nos ônibus do Rio

Medida passa a valer a partir do dia 30 de maio

ARION MARINHO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A medida foi reconhecida pela 2ª Vara de Fazenda Pública nesta terça-feira (26)



A cidade do Rio de Janeiro não aceitará mais o pagamento em espécie nos ônibus da capital. A medida foi reconhecida pela 2ª Vara de Fazenda Pública nesta terça-feira (26), após ação do Procon do Rio tentar invalidar a decisão em relação ao transporte. A medida passa a valer a partir do dia 30 de maio para os ônibus municipais.

A juíza Georgia Vasconcellos considerou que a “mudança pretendida pela parte ré na forma de pagamento das passagens em nada resvala na qualidade do serviço de transporte prestado, de forma a torná-lo inadequado ou ineficiente.”

Ela também lembrou que o BRT e VLT já operam nesse sistema, que, segundo ela, traz celeridade e praticidade aos usuários desses meios de transporte.

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, defendeu a mudança, afirmando que a cobrança apenas por meios digitais é mais segura e traz mais “transparência, mais controle e mais eficiência ao serviço, além de contribuir para a redução de crimes patrimoniais”.

A reportagem tenta contato com o Procon e o texto será atualizado se tivermos resposta.