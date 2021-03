Doria anuncia que vai adotar ‘medidas impopulares’ contra a Covid-19

Governador de SP afirmou que novas regras serão mais restritivas, mas não há alternativas; governo deve fechar escolas, parar jogos de futebol e restringir mais o comércio

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ele destacou que o Brasil está colapsando e, se não frear o vírus, não vai ser diferente no Estado de São Paulo



O governador de São Paulo, João Doria, publicou um vídeo em suas redes sociais em que anuncia que vai adotar medidas mais restritivas no Estado em virtude do agravamento da pandemia. “Infelizmente nós chegamos no momento mais críticos, mais critico da pandemia. Mesmo com todos os esforços que estamos fazendo aqui em São Paulo, seguindo as recomendações dos maiores especialistas de saúde, nossos hospitais estão chegando no limite, no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, muito perigosa. Teremos que adotar medidas mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no Estado de SP. Para proteger você. É a única forma, é a única forma para tentarmos, neste momento, conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas como vem acontecendo todos os dias aqui e no Brasil.” Integrantes da equipe do governo afirmam que está sendo debatido o fechamento das escolas, com a interrupção das aulas presenciais, a suspensão das atividades esportivas e dos jogos de futebol, e também o aumento das restrições de funcionamento do comércio, além do fechamento das igrejas e o fim da permissão de cultos religiosos.

Ele destacou que o Brasil está colapsando e, se não frear o vírus, não vai ser diferente no Estado de São Paulo. “E para aqueles que dizem que é só abrir novos leitos de UTI, esclareço: não é. No Estado de SP tínhamos 3,5 mil leitos de UTI. Agora temos 9,2 mil. Mas não há profissionais suficientes, profissionais de saúde para atender tantos leitos. E, principalmente, para abrirmos mais leitos. Alias, nosso orgulho e gratidão ao heróis da saúde em São Paulo e no Brasil. Nossa luta é diária, há um ano 12 meses lutando dia e noite.” O governador reconheceu que, neste período, tomou decisões acertadas e também erradas. “Tudo é muito novo, tudo é muito difícil. Mas uma coisa garanto: estamos fazendo o que está ao nosso alcance para cuidar e salvar a vida de 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde.”

De acordo com ele, essa nova fase do Plano São Paulo é mais restritiva. “Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar as atividades econômicas do seu Estado. Eu, principalmente. Entendo o sofrimento de todos. É difícil, é difícil não poder sair para trabalhar, é difícil não sair para batalhar pelo sustento da sua família. É difícil não poder ir para escola, faculdade, ter restringido o seu convívio social. Você não pode ir pro esporte, não pode ir para sua academia. Eu me solidarizo, eu me solidarizo sim com todos que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. Mas só há duas alternativas para controlar o contágio do vírus nesse momento: a vacina e o distanciamento social.”

João Doria afirmou que, como governador de São Paulo, vai cumprir seu dever e obrigação de honrar o cargo que ocupa ainda que custe a sua popularidade. “Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não de mim. Para fazer o que é certo para vocês. E o certo hoje é fazer o que for preciso parar parar essa segunda onda que está matando tantas pessoas aqui em São Paulo”, completou. Ele lembrou que o Estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, foi o responsável por trazer a vacina CoronaVac para o Brasil — mas que só ela não é o suficiente. “Até agosto próximo nós vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para salvar milhões de brasileiros em todo o Brasil. A vacina é de São Paulo, mas também é do Brasil. Isso é orgulho para todos nós. Nós estamos ajudando a salvar vidas em todo o país, mas é pouco. O governo federal, no seu Ministério da Saúde, precisa viabilizar mais vacinas o quanto antes para salvar mais brasileiros. Nós estamos fazendo o máximo que podemos. Sã 100 milhões de doses da vacina do Butantan, mas não é suficiente, precisamos de mais vacinas.”

De acordo com ele, neste momento, o isolamento social é a única alternativa para reduzir a taxa do vírus e desafogar o sistema de saúde. “Garantimos, assim, o atendimento para todos, o atendimento humanitário, justo e correto para preservar vidas.” João Doria fez um apelo e pediu para as pessoas respeitem as recomendações de distanciamento. “Respeite e colabore para que todos, todos, possam vencer o vírus. Essa pandemia está nos mostrando que temos que pensar no coletivo, em nós, e não no singular. Seja plural, juntos nós vamos vencer essa crise. Os brasileiros de São Paulo sempre se mostraram à altura dos mais duros desafios. É a nossa historia, é a nossa vida. Eu confio que não vai ser diferente desta vez. Vamos vencer, vamos vencer juntos. O sofrimento, nós vamos passar por ele, mas vamos vencer. É um momento mais desafiador, mas vai passar. Vai passar.”