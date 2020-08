Doria diz que reforma administrativa é para ‘proteger os mais pobres’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a defender a reforma administrativa enviada pelo Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Em vídeo divulgado neste sábado, 22, em sua conta do Twitter, Doria disse que são “os mais pobres que precisam da proteção” no projeto de modernização administrativa, que vem recebendo críticas.

“Não tenho compromisso com desleixo e com populismo. Eu me elegi com discurso liberal, com discurso de atender aos mais pobres e mais humildes. Não nos falta coragem para defender a maioria e a maioria é o povo simples e humilde desse Estado”, disse Doria. O pacote fiscal foi anunciado como resposta à previsão de déficit bilionário nas contas públicas em 2021.