Doria diz que São Paulo deve voltar a adotar medidas de restrição contra a Covid-19

Governador tranquiliza setor de comércio e serviços, mas coloca em xeque grandes eventos; Carnaval no sambódromo, jogos de futebol e shows estão em risco

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Governador disse que SP terá novas medidas de restrição



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou nesta terça-feira, 11, que o Estado deve anunciar novas restrições para eventos com aglomeração. O tucano informou que as medidas devem ser divulgadas nesta quarta-feira, 12, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O governador, no entanto, descartou a possibilidade de fechamento do comércio. “Vamos ter, evidentemente, restrições que já foram apresentadas para eventos de aglomerações. Grandes aglomerações não são recomendáveis. O Comitê Cientifico do Estado de São Paulo já expressou essa deliberação. Amanhã teremos a coletiva de imprensa no Palácio com novas informações. Hoje à tarde o Comitê Científico se reúne, e amanhã pela manhã nos passarão as informações recomendadas”, disse Doria durante evento em Monte Aprazível.

“Quero tranquilizar o comércio e o setor de serviços. Não há nenhuma recomendação, até o presente momento, de restrições que poderiam ser implementadas. Há sim cautela e uma recomendação expressa para que as pessoas usem máscaras todo o tempo”, completou. A medida ocorre após o aumento de casos de Covid-19 no Estado e a transmissão da variante Ômicron. Nesta segunda, a Prefeitura de São Paulo também passou a exigir o passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas.