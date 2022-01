Primeiro lote de vacinas para crianças chegará na quinta-feira, diz Ministério da Saúde

Distribuição para os Estados seguirá o critério populacional; expectativa é que a Pfizer entregue mais 7,2 milhões de doses em fevereiro

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK Brasil vai vacinar crianças de 5 a 11 anos



O Ministério da Saúde detalhou nesta terça-feira, 8, como será a distribuição das doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 para os Estados. Segundo a pasta, o primeiro lote com 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer chegará ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na próxima quinta-feira, 13. As vacinas serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos e a distribuição para os Estados seguirá o critério populacional. Sendo assim, São Paulo receberá a maior porcentagem das doses. Até o momento, o único imunizante aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação no público infantil é o da Pfizer. Serão duas doses com intervalo de oito semanas. A expectativa é que a farmacêutica entregue mais 7,2 milhões de doses em fevereiro e 8,4 milhões em março. Nesta manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que “com a capacidade do nosso sistema de saúde, em breve nós vamos liderar o ranking desse tipo de vacinação”.