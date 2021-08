Doria diz que uso de máscaras continuará obrigatório até o fim de 2021

Em coletiva, governador do Estado de São Paulo afirmou que medida para combater o coronavírus seguirá ativa pelos próximos meses

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador disse que espera concluir o ciclo vacinal até outubro



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou que o uso de máscaras seguirá obrigatório no Estado até o fim de 2021. A informação foi dada pelo governador durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 17, primeiro dia do fim de restrições aos comércios e serviços de todos os setores. “O uso de máscara será continuamente obrigatório até o final desse ano. Mesmo a partir de novembro, quando entraremos em outra etapa de flexibilização. Temos a expectativa de ter a conclusão de todo ciclo vacinal no final do mês de outubro. Mesmo assim, dada à variante Delta, os cuidados, os zelos, as máscaras ainda farão parte da nossa indumentária por um tempo um pouquinho maior”, afirmou Doria. A partir de hoje, os comércios e serviços poderão funcionar sem restrição de horário ou de capacidade de ocupação, existindo apenas a recomendação para evitar aglomerações. Seguirão proibidos shows com público em pé, pistas de dança e eventos esportivos com torcida, que deverão ser permitidos em 1º de novembro.