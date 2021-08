Eleição 2022: Lula vai a 40%, e Bolsonaro tem 24%, segundo pesquisa XP-Ipespe

De acordo com o levantamento, as avaliações negativas sobre a gestão do atual presidente cresceram; 54% consideram o governo ruim ou péssimo

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula sai na frente em todos os cenários analisados pela pesquisa



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto e aparece na frente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2022, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta terça-feira, 17. No levantamento, 24% dos entrevistados declararam voto no atual presidente, dois pontos percentuais a menos do que na pesquisa do mês passado. Já Lula tem dois pontos a mais do que no último panorama. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 10%, seguido por Sergio Moro (9%), Luiz Henrique Mandetta e Eduardo Leite, ambos com 4%. O petista também lidera cenário alternativo, em que João Doria entra no lugar de Leite, com 5%, e são incluídos Datena (5%) e Rodrigo Pacheco (1%).

Segundo a XP/Ipespe, Lula também sai na frente no levantamento espontâneo, quando as opções de candidatos não são apresentadas ao entrevistado. Neste caso, o petista passou de 25% para 28%, enquanto Bolsonaro segue com 22%. Ainda de acordo com a pesquisa, as avaliações negativas sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro cresceram. No levantamento atual, 54% disseram considerar a gestão ruim ou péssima, dois pontos percentuais a mais do que da última vez. Em outubro de 2020, o percentual era de 31%. Os que consideram o governo bom ou ótimo são 23%. A pesquisa XP/Ipespe entrevistou mil pessoas de todos os Estados. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

