Doria é internado no Hospital Albert Einstein para a realização de exames

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Assessoria do governador afirma que exames já estavam agendados



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi internado na manhã desta segunda-feira, 15, no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, para a realização de exames de rotina. Em nota, a equipe médica afirma que o governador realizará “exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem.” A previsão é que o tucano deixe o hospital nesta terça-feira, 16. De acordo com a assessoria do governador, os exames já estavam agendados e Doria aproveitou o espaço na agenda para realizar todos os procedimentos em uma única vez. O boletim médico é assinado pelo infectologista David Uip, pelo coloproctologista Sidney Klajner, pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, pelo ortopedista Moisés Cohen e pelo diretor médico e de serviços hospitalares do Einstein, Miguel Cendoroglo.

O governo de São Paulo cancelou o ponto facultativo de Carnaval em todo o estado. A decisão foi tomada em conjunto com a prefeitura da capital paulista por recomendação do Centro de Contingência. Com a medida, todos os serviços públicos do estado estarão operando normalmente entre os dias 15 e 17 de fevereiro. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que o governo do estado está tomando essa decisão, mas que todas as prefeituras têm a prerrogativa no que tange aos serviços municipais.