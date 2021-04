Dr. Jairinho e mãe de Henry Borel são presos pela morte do menino

Vereador do Rio de Janeiro teria sido autor de chutes, socos e pontapés que motivaram o óbito da criança

Acervo familiar/Reprodução A mãe estaria ciente dos frequentes crimes, mas escondia do pai do menino e do resto da família



O vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), padrasto do menino Henry Borel, morto há um mês, foi preso ao lado da mãe da criança, Monique Medeiros, por envolvimento direto no crime. Eles estavam na casa da mãe de Monique em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a criança de quatro anos foi morta com chutes, socos, pontapés e outros tipos de agressões cometidas pelo padrasto. A mãe estaria ciente dos frequentes crimes, mas escondia do pai do menino e do resto da família. O casal foi levado ao 16ª Delegacia Policia, na Barra da Tijuca. Dr. Jairinho é acusado por duplo homicídio por motivo torpe. Henry Borel foi morto no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no dia 8 de março, também na Barra.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga