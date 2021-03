Duas capitais do Nordeste têm 94% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

São Luís e Natal têm, respectivamente, 94,4% e 94,2% de ocupação; Pernambuco tem 94% de leitos públicos ocupados, mas dados da capital são pouco claros

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Ocupação de leitos se aproxima de 100% em duas capitais brasileiras



Segundo dados de secretarias estaduais de saúde apurados na manhã deste domingo, 7, todos os estados do Nordeste brasileiro têm mais de 75% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. Diante de medidas de restrição mais severas, a possibilidade de falta de vagas em hospitais é cada vez mais palpável, principalmente no Rio Grande do Norte, com 90,7% dos leitos críticos ocupados e em Pernambuco, que tem 94% das vagas intensivas na rede pública ocupadas. Nas capitais, a Grande São Luís tem 94,41% de ocupação e a Região Metropolitana de Natal 94,2%. Aracaju, com 63,9% dos leitos ocupados, é a que apresenta melhores números, enquanto João Pessoa tem 88%, Fortaleza tem 87,8% e Salvador tem 84%.

Das secretarias estaduais de todos os nove estados do Nordeste, apenas Piauí e Pernambuco não detalham a situação dos leitos públicos nas capitais. Recife só divulga informações sobre os leitos de UTI administrados pela cidade, que estão alocados em três hospitais diferentes e com 82,8% de ocupação. O estado do Piauí tem 84,1% de ocupação total dos leitos de UTI. Segundo números do Consórcio Nordeste atualizados na manhã deste domingo, 7, até o momento 2.555.959 casos de Covid-19 foram registrados em todas as cidades de todos os estados da região. Ao todo, 58.462 mortes causadas pelo novo coronavírus no país, criando uma taxa de letalidade de 2,29%.