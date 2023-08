Dupla é presa após roubar 10 celulares em 11 minutos em São Paulo

Suspeitos agiram nos bairros Campo Belo e Moema, na zona sul da capital paulista; caso foi registrado como roubo pelo 27º Distrito Policial

Divulgação/SSP Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência



Dois homens foram presos em flagrante após realizarem um arrastão na madrugada desta quinta-feira, 24, nos bairros Campo Belo e Moema, na zona sul de São Paulo. Os suspeitos têm 18 e 25 anos, respectivamente. A ação durou apenas 11 minutos, período em que os suspeitos conseguiram roubar 10 celulares no total. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) foi acionado após receber a informação de que dois homens, em uma motocicleta vermelha, estavam assaltando pessoas na região. A pasta informou que seis pessoas foram assaltadas pela dupla. De acordo com a pasta, os policiais localizaram a dupla na Avenida Washington Luís. Houve perseguição. A fuga terminou na Rua Volta Redonda, quando ambos caíram da moto. Os dois foram socorridos e levados ao Pronto Socorro do Hospital Saboya. Com eles, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e carteira de uma das vítimas, além dos aparelhos celulares. O caso foi registrado como roubo pelo 27º Distrito Policial (Campo Belo), que requisitou perícia.