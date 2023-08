Polícia resgata criança após sequestro em SC; suspeitos exigiam pagamento de R$ 11 milhões

Pai da vítima voltava de um jogo de futebol com a filha quando foi abordado por cinco suspeitos na frente de casa, em Criciúma; até o momento, um suspeito foi preso

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina Carro utilizado pelos suspeitos no crime foi incendiado



Uma menina de 11 anos foi sequestrada nesta quarta-feira, 23, na porta de casa em Criciúma-SC. A vítima foi resgata pela polícia na madrugada desta quinta-feira, 24. Um suspeito foi preso, até o momento. O grupo exigia o pagamento de R$ 11 milhões pela liberdade da vítima. A criança voltava para casa com o pai após assistir uma partida de futebol. O pai estacionou em frente ao portão da casa, situada no bairro Pia Correia, quando foi abordado por cinco criminosos. Uma corrente foi colocada no portão da casa, o que obrigou o pai a estacionar o veículo na via. Os suspeitos estavam armados e levaram a menina. O crime ocorreu por volta das 0h15. De acordo com a polícia, o primeiro contato dos suspeitos com a família foi por volta das 6h, por uma rede social. Os agentes começaram a realizar as diligências. O sequestro durou cerca de 24 horas. Durante as buscas, um veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado no bairro Linha Torrens, no Morro da Fumaça, a cerca de 13 km de distância de Criciúma.

Os policiais encontraram pertences da vítima e dos suspeitos. Segundo o delegado Yuri Miqueluzzi, da Divisão de Repressão a Roubos, os suspeitos utilizaram três veículos no crime. A criança foi mantida nos porta-malas dos carros durante o período e levada a cidades diferentes. O fato de não ser um cativeiro fixo dificultou o trabalho da polícia. Além do pagamento de R$ 11 milhões, os suspeitos exigiam o não envolvimento da polícia e não divulgação na imprensa. Os sequestradores decidiram libertar a menina na beira de uma estrada no município de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Ela estava com os pés e as mãos amarrados. As investigações prosseguem visando a prisão dos demais autores do crime.