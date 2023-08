Dupla é presa com quase meia tonelada de cocaína no interior de SP

Segundo a SSP, foram apreendidos 15 fardos com 450 tijolos de cocaína; suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico

Divulgação/Polícia Militar Rodoviária Droga estava escondida em meio a uma carga de trigo



Dois homens, de 35 e 48 anos, foram presos portando quase meia tonelada de cocaína nesta quarta-feira, 2. A droga estava escondida em meio a uma carga de trigo no km 385 na Rodovia Raposo Tavares, em Salto Grande, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 497 kg do entorpecente foi apreendido. Segundo a SSP, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) patrulhava a região quando suspeitou de um caminhão carregado de produtos alimentícios que estava parado no acostamento com o refrigerador desligado. Ainda de acordo com o órgão, os policiais abriram o baú e perceberam que a carga estava organizada de forma irregular, com litros de óleos soltos e pisoteados para esconde o entorpecente. Segundo a SSP, foram apreendidos 15 fardos com 450 tijolos de cocaína, que pesaram 497 kg da droga. O motorista relatou aos policiais que recebeu a carga no município de Paraíso do Norte (PR) e tinha como destino a capital paulista. A ação ocorreu no âmbito da Operação Impacto.

A pasta informou ainda que um carro acompanhava o caminhão, mas o suspeito acabou fugindo. Ele acabou sendo abordado cerca de 3 km depois do ponto onde estava o caminhão. Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Ourinhos. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do município.