Sobe para 84 o numero de presos durante operação da polícia na Baixada Santista

Ações começaram na última sexta-feira, 28, e já levaram à apreensão de 21 armas; 16 pessoas já morreram

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a presença dos agentes tem gerado resultados positivos e impactado no tráfico de drogas



Subiu para 84 o número de presos durante a Operação Escudo na Baixada Santista. A operação começou no último dia 28, após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, que foi atacado por criminosos enquanto realizava um patrulhamento na cidade do Guarujá. Desde então, agentes da polícia vêm atuando nas investigações e já conseguiram identificar e prender os criminosos envolvidos na morte do soldado. Do total de prisões efetuadas, 54 foram em flagrante, enquanto outros 30 foragidos da Justiça foram capturados. Além disso, quatro menores de idade foram apreendidos. Mais de 2 mil automóveis e 1,1 mil motocicletas foram vistoriados, com 152 carros e 117 motos sendo recolhidos. Dez veículos com queixa de furto ou roubo foram localizados pelas autoridades. Também foram apreendidas 21 armas. Até o momento, foram confirmadas 16 mortes durante a ação da polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a presença dos agentes tem gerado resultados positivos e impactado no tráfico de drogas. Na terça-feira, 1º, dois policiais foram baleados à luz do dia em Santos. No mesmo dia, outro policial foi atingido na perna durante um tiroteio no morro do São Bento. Um criminoso foi baleado e morreu, enquanto outros dois foram presos. Já os policiais não têm risco de morrer. Ainda de acordo com a SSP, a operação seguirá em curso para desarticular o crime organizado.