Dupla é presa por extorquir e ameaçar publicar fotos íntimas de vítimas no Amazonas

Golpistas cobravam entre R$ 50 a R$ 200 para divulgar as imagens; ambos responderão por extorsão e invasão de dispositivo informático de uso alheio.

Erlon Rodrigues/PC-AM Suspeitos foram identificados e presos após investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc)



A Polícia Civil do Amazonas prendeu na segunda-feira, 15, dois jovens suspeitos de extorquir e ameaçar divulgar fotos íntimas das vítimas em um grupo de mensagens com 200 mil participantes. Segundo a corporação, as investigações foram iniciadas pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), após uma jovem de 22 anos ter feito uma denúncia. No Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima relatou que estavam publicando fotos íntimas dela sem sua autorização em grupo de pornografia. A vítima relatou que, inicialmente, um perfil falso entrou em contato com ela por uma rede social. Ele exigia o pagamento de uma quantia em dinheiro para não publicar suas fotos. Ela bloqueou o perfil achando ser mentira. Dias depois, ela foi informada de que as fotos estariam sendo divulgadas em grupo. Ainda de acordo com as investigações, havia um conta neste grupo para compra das imagens com a chave pix de um dos suspeitos. Um deles possui dois perfis em redes sociais, que juntas ultrapassam a marca de 600 mil seguidores. Os valores cobrados pelos golpistas giravam entre R$ 50 a R$ 200. Segundo a polícia, eles chegaram a arrecadar mais de R$ 2,5 mil. A dupla responderá por extorsão invasão de dispositivo informático de uso alheio.