Dupla é presa suspeita de roubo e sequestro após 15 km de perseguição na Via Dutra

Homens roubaram um caminhão e fizeram o motorista de refém; caso ocorreu na altura de Jacareí, em São Paulo

Divulgação/PRF Carro que os suspeitos utilizaram no crime estava com a placa alterada



Dois homens foram presos suspeitos de roubo e sequestro após perseguição de 15 km na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 15. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma patrulha pela rodovia avistaram um veículo (Pajero/TR4 prata) com sinais luminosos iguais aos de uma viatura e dois homens abordando um caminhão. De acordo com a corporação, os policiais fizeram o retorno até o local. Os suspeitos iniciaram uma fuga. A perseguição terminou 15 km depois, quando os policiais conseguiram abordar os suspeitos. No interior do veículo, eles mantinham o motorista do caminhão como refém. A vítima foi libertada.

De acordo com a PRF, o motorista relatou aos policiais que os suspeitos interceptaram seu caminhão na rodovia com as luzes e sirenes ligadas. Segundo a vítima, um dos suspeitos apontou uma arma e dizia ser um agente da Polícia Civil. Ele foi abordado pelos assaltantes e colocado dentro do carro com as mãos amarradas. Enquanto isso, outros suspeitos roubavam seu caminhão. Os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, uma pistola de airsoft e algumas braçadeiras plásticas. Os agentes constataram que o veículo utilizados pelos criminosos era clonado. De acordo com a corporação, uma outra equipe localizou o caminhão abandona às margens da via. O caso foi encaminhado para delegacia de Jacareí.