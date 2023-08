Homem é empurrado para fora do ônibus e preso após assediar passageira no RJ

Na queda, suspeito quebrou a perna e foi levado para o Hospital Lourenço Jorge; ele colocou o órgão genital para fora da roupa e esfregou na vítima

Reprodução/Secretaria Municipal da Ordem Pública Suspeito foi levado de cadeira de rodas para hospital



Um homem foi empurrado para fora de um ônibus após assediar uma passageira do BRT no Rio de Janeiro. O caso ocorreu neste terça-feira, 15. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o suspeito e a vítima seguiam para o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Ao entrar no túnel da Grota Funda, o homem colocou o órgão genital para fora da roupa e esfregou na vítima. Segundo a pasta, a mulher gritou e chamou a atenção dos demais passageiros do coletivo. Um deles se revoltou com a situação e empurrou o home para fora do ônibus na Avenida das Américas. Na queda, o suspeito quebrou a perna. Agentes do BRT acharam que se tratava de um acidente, mas logo foi identificado pela vítima como o assediador. Os agentes encaminharam o homem até o Hospital Loureço Jorge, informou a Seop. Ele permanecerá preso sob custódia. O caso foi registrado como importunação sexual na 16ª DP (Barra da Tijuca).