Eduardo Paes descarta realizar o Carnaval do Rio em 2021: ‘Impossível’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta quinta-feira, 21, que a cidade não terá Carnaval neste ano. Em suas redes sociais, o prefeito publicou que “nunca escondeu sua paixão” pela festa, mas que “parece sem qualquer sentido” realizá-la neste ano, ainda que o Rio de Janeiro já tenha iniciado a campanha de vacinação contra a Covid-19. Normalmente, os desfiles na Sapucaí e os blocos de rua reúnem milhares de cariocas nas ruas no mês de fevereiro. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, em um primeiro momento, a folia havia sido adiada para julho. Na postagem, Paes também descartou a possibilidade do evento ocorrer no meio do ano. “Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos Carnaval no meio do ano em 2021”, disse.

Confiante de que todos os cidadãos da cidade estarão vacinados até 2022, o prefeito confirmou a “celebração da vida e de nossa cultura” no próximo ano. A prefeitura do Rio de Janeiro tem seguido o planejamento municipal de vacinação, aplicando 31.177 vacinas até esta quarta-feira, 20. De acordo com Paes, a primeira etapa da campanha deve ser concluída neste sábado, 23, com a imunização de 115 mil cidadãos.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021