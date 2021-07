Eduardo Paes anuncia antecipação do calendário de vacinação no Rio

Cronograma foi adiantado em cerca de 20 dias; pessoas de 37 anos devem tomar a primeira dose no dia 17 de julho

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, (PSD) antecipou novamente o calendário de vacinação contra a Covid-19 na cidade. A previsão anterior era de que toda a população adulta fosse vacinada com a primeira dose até 31 de agosto. Agora, a imunização foi antecipada em cerca de 20 dias. De acordo com o novo cronograma, pessoas com 37 anos devem tomar a primeira dose no dia 17 de julho. Antes, a imunização desta faixa etária estava prevista para o dia 4 de agosto. No mesmo mês, o município deve começar a aplicar a vacina em adolescentes. Nesta quinta-feira, 1, serão vacinadas pessoas com 44 anos ou mais. Grávidas, puérperas e lactantes também podem ir ao posto de saúde em qualquer dia da semana. “Aqui chegou vacina, a gente manda no braço”, escreveu Paes nas redes sociais. Nesta semana, o Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 1 milhão de vacinados com as duas doses, segundo a Prefeitura.