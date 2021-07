Eduardo Paes diz que Ministério da Saúde antecipou envio de doses da vacina ao Rio

Prefeito do Rio havia cobrado a pasta pelo envio de doses e recebeu ligação do departamento de logística nesta manhã

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito Eduardo Paes agradeceu o ministro da Saúde



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que o Ministério da Saúde antecipou o envio de doses da vacina contra a Covid-19 ao município para a noite desta segunda-feira, 26. “Acabamos de receber uma ligação do departamento de logística do Ministério da Saúde, que nos informou estar adiantando as entregas desta semana para a noite de hoje. Agradeço muito a parceria do ministro Marcelo Queiroga na aceleração desse processo”, escreveu Paes em sua conta do Twitter. “A prefeitura não produz nem compra vacinas. Somente aplicamos. Trabalhamos seguindo o programa Nacional de imunização. Só temos muita pressa, somos ansiosos e gostamos de acelerar. Afinal queremos salvar vidas. Mais uma vez nosso agradecimento ao Governo Federal!”, completou. O anúncio ocorreu horas depois do prefeito ter cobrado publicamente a pasta pelo envio de doses da CoronaVac, após o Butantan ter divulgado que já enviou as vacinas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A aplicação da primeira dose no Rio de Janeiro está suspensa desde sexta-feira, 23, por conta da falta de imunizantes.