Eduardo Paes testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez e ficará em isolamento

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, testou positivo pela segunda vez para a Covid-19 nesta quinta-feira, 15. O chefe do Executivo municipal foi submetido a um teste rápido para a doença após apresentar sintomas leves de gripe, como dor de garganta. Agora, segundo a assessoria de imprensa, Paes permanecerá cumprindo isolamento social pelo período recomendado.

A confirmação do diagnóstico positivo do prefeito pode representar mais um caso de reinfecção pelo coronavírus no Brasil. Eduardo Paes foi diagnosticado com a Covid-19 em maio de 2020, tendo permanecido assintomático durante o período de quarentena. À Jovem Pan, a assessoria do prefeito informou que ainda não há confirmações sobre novos exames para atestar a reinfecção ou o contágio por nova cepa do vírus.