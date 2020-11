Edvaldo Nogueira derrota Delegada Danielle e é reeleito prefeito de Aracaju

Candidato do PDT disputava a vaga e conquistou 57,86% dos votos válidos, contra 42,14% da adversária do Cidadania

Edvaldo Nogueira (PDT) conquistou 57,86% dos votos e conseguiu a reeleição ao cargo de prefeito da cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Ele enfrentava a candidata Delegada Danielle (Cidadania), que conquistou 42,14% dos votos, não conseguindo a vitória no segundo turno, que foi realizado neste domingo, 29. Com a vitória, Edvaldo e sua vice, Katarina Feitoza, seguirão no comando da capital até as próximas eleições municipais, em 2024.

No primeiro turno, Edvaldo ficou à frente de Danielle, obtendo 45,57% dos votos contra 21,31% conquistados pela representante do Cidadania. Durante a campanha, Edvaldo conquistou o apoio de outros eleitores e abriu vantagem na corrida contra a candidata do Cidadania. Ao todo, 2,93% dos eleitores votaram em branco e 8,17% anularam.