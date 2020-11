Eleições no Rio: Huck vota em Eduardo Paes e desconversa sobre 2022

O apresentador também evitou comentar os encontros recentes com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no que seria uma possível articulação para derrotar o presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/TV Globo Huck apoia o movimento Renova BR, que se dedica a formar lideranças políticas para o executivo e o legislativo



Logo depois de votar, na manhã deste domingo, 29, o apresentador de TV e empresário Luciano Huck declarou apoio ao candidato do DEM à prefeitura do Rio, Eduardo Paes. “Eu votei no Eduardo Paes. Acho que a cidade está precisando desesperadamente de uma arrumação geral. Foram anos muito difíceis para o Rio de Janeiro. É importante que a gente entre agora num ciclo mais virtuoso”, disse. Huck vota na Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, na zona oeste. O apresentador, que ensaiou uma candidatura ao Planalto em 2018, não quis falar sobre a próxima eleição presidencial. “2022 está muito longe ainda”, disse. “Vamos discutir as cidades por enquanto.” O apresentador também evitou comentar os encontros recentes que teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, no que seria a articulação de uma frente de centro-direita para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Junto com outros empresários, Huck apoia o movimento Renova BR, que se dedica a formar lideranças políticas para o executivo e o legislativo. “As transformações que precisamos começam nas cidades”, afirmou.

* Com Estadão Conteúdo