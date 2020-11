AO VIVO: Acompanhe a apuração dos votos no segundo turno das eleições 2020

Confira os resultados das eleições municipais nas 57 cidades do Brasil que foram para a segunda rodada do pleito

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/11/2020 Neste domingo, 18 capitais do Brasil escolheram seus representantes durante votação em segundo turno



Neste domingo, 29 de novembro, eleitores de 57 cidades foram às urnas para escolher os próximos prefeitos, sendo 18 delas capitais de estados. A única capital que continuará sem a decisão do próximo prefeito é Macapá (AP), que teve sua eleição adiada devido ao período em que ficou sem energia elétrica. O pleito na capital do Amapá ocorrerá nos dias 6 e 20 de novembro, conforme decidiu o TSE por unanimidade no dia 19 de novembro. CONFIRA AQUI a apuração dos votos do segundo turno da sua cidade: jovempan.com.br/apuracao-eleicoes-municipais-2020. Basta digitar o nome, com acentuação. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a apuração dos resultados das eleições municipais 2020 pelo país.

18:23 – Maranhão – Eduardo Braide é eleito em São Luís

Eduardo Braide (Podemos) foi eleito como prefeito de São Luís com 55,87%. Duarte (Republicanos), o candidato do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), recebeu 44,13% dos votos.

18:20 – TSE: Mais de 38 milhões de brasileiros foram às urnas

Segundo o último boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 38.284.410 brasileiros votaram hoje. Foram 713 urnas substituídas, uma porcentagem de 0,49% do total, com São Paulo liderando com 212 trocas.

18:18 – Piauí – Dr. Pessoa vence segundo turno em Teresina

Dr. Pessoa (MDB) é eleito prefeito de Teresina com 62,27%. Pessoa venceu Kleber Montezuma (PSDB), candidato do atual prefeito, Firmino Filho (PSDB). Montezuma recebeu 37,73% dos votos.

18:13 – Sergipe – Edvaldo é reeleito em Aracaju

Edvaldo (PDT) é reeleito prefeito de Aracaju com 57,86%. A adversária delegada Danielle (Cidadania) teve 42,14% dos votos.

18:11 – Paraíba – Cícero Lucena é eleito novo prefeito de João Pessoa

Com 100% das urnas apuradas, Cícero Lucena (PP) é eleito o novo prefeito de João Pessoa com 53,16%. O adversário Nilvan Ferreira (MDB) recebeu 46,84% dos votos.

18:00 – Datafolha projeta vitória de João Campos em Recife e Maguito Vilela em Goiânia

O Datafolha projetou mais duas vitórias. Segundo o instituto, João Campos (PSB) deve vencer a adversária Marília Arraes (PT). O candidato Maguito Vilela (MDB), que está internado após ter sido diagnosticado com Covid-19, deve levar a melhor sob Vanderlan Cardoso (PSD).

17:53 – Espírito Santo – Delegado Pazolini eleito em Vitória

O delegado Pazolini (Republicanos) venceu o adversário João Coser (PT) com 58,63% e é eleito prefeito de Vitória. O petista recebeu 41,37% dos votos.

17:43 – Pará – Edmilson Rodrigues é eleito em Belém

Com 98,56% das urnas apuradas, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, é eleito prefeito de Belém com 51,76%. Delegado Eguchi (Patriota) recebeu 48,24% dos votos. O delegado havia sido apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O Prefeito tá ON — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) November 29, 2020

17:35 – TSE: 667.714 eleitores justificaram ausência pelo e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou às 17h05 que 667.714 eleitores justificaram ausência por meio do aplicativo e-Título. O tribunal garante que, de modo geral, o aplicativo funcionou adequadamente e sem instabilidade.

17:32 – Barroso garante que resultados saem hoje ‘se Deus quiser’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luis Roberto Barroso, garantiu que os resultados do segundo turno serão divulgados ainda neste domingo, 29. “Nós vamos divulgar hoje, se Deus quiser”, disse Barroso.

17:30 – Belém já tem 62,72% das urnas apuradas; Datafolha projeta vitória de Edmilson

O candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, está com 51,22%, enquanto Delegado Eguchi (Patriota) soma 48,78%. O instituto Datafolha projeta vitória do Edimilson, candidato que reuniu uma frente ampla da esquerda na capital.

17:00 – Urnas são fechadas em boa parte do Brasil

As urnas eleitorais foram fechadas às 17:00 pelo horário de Brasília, encerrando as eleições 2020 nos estados do Sul, Sudeste e Nordeste. As urnas ficaram abertas das 7h as 17h (considerando o horário local). No Acre, as urnas fecham às 19:00, segundo o horário de Brasília. Amazonas e estados do Centro-Oeste fecham às 18:00.