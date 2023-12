Elefante-marinho circula pelas ruas da Tasmânia e preocupa autoridades

Animal pesa mais 600 kg e presença costante nas estradas da região é considerada incomum

Reprodução/Instagram/@neiltheseal22 Neil, Neil, elefante-marinho que tem preocupado autoridades na Tasmânia



Um elefante-marinho chamado Neil se tornou o novo morador curioso da Tasmânia, na Austrália. Desde junho de 2022, ele tem sido visto circulando pelas ruas da região, chamando a atenção dos moradores. Um perfil no Instagram foi criado para compartilhar momentos do animal, que pesa mais de 600 quilos. Nas publicações, é possível ver Neil andando no meio de uma estrada, tomando sol no quintal de uma casa, brincando com cones e até correndo atrás de crianças e adultos. Apesar do comportamento aparentemente tranquilo do elefante-marinho, as autoridades estão preocupadas com sua presença constante na região. O ecologista Clive McMahon, do Instituto de Ciências Marinhas de Sydney, explicou que elefantes-marinhos costumam ficar em terra para trocar de pelo, mas o comportamento de Neil é considerado incomum. Acredita-se que sua mãe tenha se perdido em uma praia próxima à cidade, o que fez com que ele crescesse solitário, sem outros animais de sua espécie para socializar. Por isso, Neil pode pensar que a região é sua casa.

No ano passado, as autoridades precisaram realocar o elefante-marinho devido ao assédio de cães e pessoas. Um biólogo alertou que é importante que Neil não se acostume a ficar próximo aos humanos, já que ele ainda pode crescer e engordar mais. No entanto, alguns moradores afirmaram que Neil é querido pela comunidade e que ele reage apenas quando as pessoas se aproximam demais. A presença do elefante-marinho tem sido motivo de curiosidade e encantamento na região da Tasmânia.