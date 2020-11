Eleições 2020: PF apreende 10 mil cestas básicas e investiga compra de votos em RR

Documentos apreendidos indicam que o valor total das compras pode ultrapassar R$ 35 milhões

Divulgação / Polícia Federal As investigações encontraram listas com dados de eleitores e "indicação de predileções eleitorais"



Policiais federais apreenderam aproximadamente 10 mil cestas básicas e 10 mil kits de higiene em ação realizada neste sábado, 14, em Boa Vista, capital de Roraima. O inquérito policial aponta que os materiais seriam distribuídos como pagamento por votos nas eleições municipais desde domingo, 15, data em que acontece o primeiro turno do pleito. De acordo com informações da Polícia Federal, os programas de assistência do governo estadual seriam usados, vinculando o cadastramento dos beneficiários para recebimento das ações à garantia do voto.

Além dos kits de cestas básicas e produtos de higiene, documentos apreendidos pela Polícia Federal indicam que o valor total das compras pode ultrapassar R$ 35 milhões. As investigações encontraram ainda anotações e referências nos cadastros, bem como listas com dados de eleitores e “indicação de predileções eleitorais”, informa a PF. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, após representação da Polícia Federal e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.