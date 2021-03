Em 24 horas, Brasil contabiliza 1.555 mortes e mais de 69 mil casos da Covid-19

Número total de óbitos chega a 264.325 e as contaminações totalizam 10.938.836 desde o início da pandemia

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Óbitos por Covid-19 chegam a 264.325



Os números de óbitos pela Covid-19 continuam altos no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.555 mortes e 69.609 casos, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Com isso, o número total de perdas chega a 264.325, e as contaminações totalizam 10.938.836 desde o início da pandemia, há um ano. A taxa de letalidade da doença está em 2,9% e a de mortalidade em 125,8 entre 100 mil habitantes. São Paulo continua sendo o estado com mais mortes e mais casos, são 61.417 óbitos e 2.107.687 contaminações.

Em termos de vacinação, o Ministério da Saúde comunicou neste sábado, 6, que iniciará, a partir da semana que vem, a distribuição de doses da vacina contra a Covid-19. Para o mês de março, a pasta estima entregar 30 milhões de doses, oriundos de acordos com o Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) e consórcio Covax Facility. De acordo com a nota, as previsões de entrega são enviadas à pasta pelos fornecedores dos imunizantes e estão sujeitas a alterações, confirme a disponibilidade dos laboratórios e a real quantidade de doses entregues, que pode variar conforme o ritmo de produção dos insumos.