Em 4 meses, Covid-19 mata mais brasileiros em 2021 do que em 2020

No primeiro ano de pandemia, 194.949 infectados perderam suas vidas; desde janeiro até o momento, o país registra 195.848 óbitos pela doença

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO No total, o Brasil acumula 390.797 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia



O novo coronavírus segue avançando em todo o país. De acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24 horas, foram registrados 1.305 óbitos pela Covid-19 e 32.572 novas infecções em todo o território nacional. Com a atualização, o Brasil acumula 195.848 mortos pela doença apenas em 2021. O número é superior à quantidade de vítimas fatais do vírus durante todo o ano de 2020, quando o país contabilizou 194.949 óbitos, como apontam os dados do Ministério da Saúde.

Em apenas quatro meses, antes do fim de abril, o Brasil alcançou em 2021 o montante de mortes relativo ao primeiro ano da pandemia. Em média, neste ano 1.703 pessoas morrem diariamente por complicações da Covid-19 no Brasil. Considerando o primeiro óbito pela doença no país, em 17 de março, e o último dia do ano, 672,2 contaminados morreram por dia em 2020. O ranking de estados brasileiros com os índices mais altos de infecções e óbitos pelo coronavírus é liderado por São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. Até o momento, 390.797 vidas foram perdidas e houve 14.340.787 infecções desde a chegada do coronavírus no país.