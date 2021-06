Em Caruaru, jovem é expulso de shopping por usar faixa no braço com símbolo nazista; veja o vídeo

Abordado por seguranças, rapaz afirmou que tem ‘liberdade’ para portar a suástica; fazer apologia ao nazismo é crime no Brasil

Imagem: Reprodução/Twitter @WillRSF Durante o período do III Reich, na Alemanha, o símbolo foi adotado como o emblema oficial do nazismo



Em Pernambuco, no município de Caruaru, um jovem foi expulso de um shopping nesta quinta-feira, 17, porque usava uma faixa com uma suástica no braço esquerdo. Durante o período do III Reich, na Alemanha, o símbolo foi adotado como o emblema oficial do nazismo. Gravações que circulam nas redes sociais registram o incômodo dos clientes com a postura do garoto, o que os levou a denunciá-lo aos seguranças do Caruaru Shopping. Os agentes decidiram expulsar o jovem. Ainda nos vídeos, ao ser abordado, o menino aparece dizendo: “É a minha liberdade”. No entanto, não trata-se de uma questão sobre a liberdade do rapaz já que, no Brasil, fazer apologia ao nazismo é crime.

A ilegalidade está prevista na Lei 9.459/97. De acordo com a legislação, pode permanecer preso por um a três anos e pagar multa quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”. Durante o governo de Adolf Hitler, cerca de onze milhões de pessoas foram mortas pelo regime nazista. Pregando a superioridade da “raça alemã”, a ideologia tem como principais alvos os judeus, os homossexuais, pessoas com deficiências física ou mental, ciganos, testemunhas de Jeová e opositores políticos.