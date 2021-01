Com sensação térmica de 45,2ºC, Rio pode bater recorde de temperatura até o final de semana

Segundo sistema de Alerta da prefeitura, sensação términa nesta quarta-feira, 27, já atingiu a marca de 45,2ºC; outras estações também registraram marcas superiores a 40ºC

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Temperatura deve ficar entre os 38ºC e 40ºC



A cidade do Rio de Janeiro deverá bater recorde de temperatura de 2021 nos próximos dias. Isso porque, segundo informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município passa por uma onda de calor que promete aumentar em até 5ºC a temperatura média da cidade entre esta quarta-feira, 27, e o domingo, 31. Segundo dados do Climatempo, a máxima da cidade deve ficar entre os 38ºC e os 40ºC nos próximos dias. Na última terça-feira, 26, a máxima foi de 35,4ºC. Ainda de acordo com dados do Inmet, a maior temperatura registrada na capital carioca foi de 37,3ºC no dia 18 de janeiro.

De acordo com o Alerta Rio, Sistema de Alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro, a onda de calor já começou a afetar as temperaturas na cidade. Na estação Irajá, foi registrada a sensação térmica de 45,2ºC às 15h45 desta quarta-feira, 27. Outras duas estações também mostraram sensações térmicas superiores aos 40ºC. Segundo o Climatempo, um sistema de alta pressão atmosférica está agindo no Estado, o que faz com que as frentes frias fiquem afastadas da região e a umidade do ar caia. Isso faz com que a formação de nuvens e, consequentemente, as chuvas de verão, tornem-se improváveis durante o período de alerta. A previsão é de que o estado não receba chuvas até o começo de fevereiro.