Em nota à CPI, Ministério da Saúde desaconselha uso da cloroquina contra a Covid-19

Documento é uma nota da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde (Conitec) e foi enviado como resposta a um requerimento protocolado pelo senador Humberto Costa

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ineficácia do medicamento foi oficializada pelo Ministério da Saúde



Em nota técnica enviada à CPI da Covid-19, o Ministério da Saúde disse que medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina não são eficazes no combate à Covid-19, o que faz com que eles não sejam recomendados pela pasta. A mesma nota diz que foram realizados testes com medicamentos, mas que nenhum mostrou benefícios clínicos em pacientes hospitalizados. Além da cloroquina, estão na lista a azitromicina, lopinavir/ritonavir, colchicina e plasma convalescente. Além disso, o MS informou que a ivermectina não possui evidência científica. O documento é uma nota da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde (Conitec) e foi enviado como resposta a um requerimento protocolado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) no qual solicita informações sobre protocolos e diretrizes sobre o enfrentamento à Covid-19. “Não há, no âmbito da Conitec, demanda para análise de incorporação da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19″, diz um trecho do documento.