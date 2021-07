Bolsonaro atribui internação à facada e agradece apoio e orações

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), Bolsonaro está com uma obstrução intestinal e será transferido para São Paulo

Presidente foi internado durante a madrugada com dores abdominais



O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, após ser internado com dores abdominais no hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele atribuiu a internação ao atentado que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral. O presidente também agradeceu o apoio e as orações que recebeu. “Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia”, escreveu. “Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado, e para garantir e proteger a liberdade do nosso povo”, continuou. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), Bolsonaro está com uma obstrução intestinal e será transferido para São Paulo, onde serão realizados exames para definir a necessidade ou não de uma cirurgia de emergência.