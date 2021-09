Corpo de youtuber desaparecida é encontrado em parque; entenda caso que comoveu os EUA

Gabrielle Petito, de 22 anos, estava viajando de van com o noivo pelo país, mas somente ele voltou para casa

Neste domingo, 19, equipes de resgate encontraram o corpo de Gabrielle ‘Gabby’ Petito, de 22 anos, uma jovem youtuber americana que desapareceu no mês de agosto enquanto fazia uma viagem de carro com o noivo pelo Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, nos Estados Unidos. O caso causou grande comoção no país depois que os país de Gabby foram até os meios de comunicação buscando informações da filha. O noivo, Brian Laundrie, de 23 anos, voltou da viagem sozinho e não quis revelar onde Gabrielle estava, nem para os pais dela e nem para a polícia. Ele é considerado uma ‘pessoa de interesse’ – termo muito utilizado nos Estados Unidos para possíveis suspeitos – e está desaparecido desde a última terça-feira, dia 14. Os restos mortais encontrados passarão por autópsia nesta terça, para confirmar se são mesmo de Gabby, mas o FBI já informou que o corpo combina com as descrições da jovem.

Cronologia do caso

Gabrielle e Brian decidiram fazer uma viagem de van pelo país. Nas redes sociais, os dois documentavam a viagem em um Ford Transit branco e pareciam felizes. Mas no dia 12 de agosto, a polícia da cidade de Moab, no sul de Utah, foi acionada por uma testemunha que presenciou uma luta corporal entre o casal na estrada. Os policiais foram até o local e, segundo eles, Gabby chorava muito no banco do passageiro. Ela relatou às autoridades que estaria “lutando com sua saúde mental”. Os policiais não registraram a ocorrência, apenas disseram para que os dois dormissem separados àquela noite. Em 24 de agosto, Gabby conversou com a mãe por uma chamada de vídeo e avisou que estava no Parque Nacional Grand Teton. A mãe da garota disse que ainda recebeu algumas mensagens estranhas do celular da filha, a última delas em 30 de agosto que dizia “Nenhum serviço em Yosemite”.

Os pais de Gabby desconfiam que não foi ela que enviou o texto. No dia 1º de setembro, Brian retornou para sua casa na Flórida com a van e sem a noiva. Sem notícias e com Brian não querendo passar nenhuma informação, a família de Gabby relatou seu desaparecimento no dia 11 de setembro. O FBI montou um grupo de buscas que encontrou o corpo nesta segunda-feira. “Como todos os pais podem imaginar, este é um momento extremamente difícil para sua família”, disse o agente do FBI Charles Jones à imprensa. Ele revelou também que a causa da morte ainda não foi determinada. Depois de encontrarem o corpo, o FBI foi até a casa de Brian e recolheu caixas de objetos pessoais, documentos e levou a van para a perícia.