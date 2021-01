Em posse no Recife, João Campos se declara a Tabata Amaral e promete lutas por educação e vacina

Prefeito mais jovem da história da cidade diz ‘eu te amo’ para namorada, afirma que não cairá na ‘armadilha da negação da ciência’

Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo O Prefeito eleito do Recife, João Campos (PSB) e a vice-prefeita Isabella de Roldão (PDT) tomaram posse, nesta sexta-feira (1º), na Câmara dos Vereadores, no centro da cidade



João Campos (PSB) foi empossado prefeito do Recife, capital de Pernambuco, nesta sexta-feira. Além de prometer fortalecer a educação pública na cidade e lutar para que todos os recifenses sejam vacinados, o jovem socialista, de 27 anos, se declarou a sua namorada Tabata Amaral, deputada federal (PDT-SP) e agora primeira-dama extraoficial da capital pernambucana — eles não são casados. “Companheira da vida, da luta e da paz. Quem me passa segurança e está sempre ao meu lado, quem me acolhe. Eu sou muito grato por ter você em minha vida, Tabata. Sua trajetória me inspira e você me faz ter a certeza que estou no caminho certo. Te amo”, derreteu-se Campos. A pedetista assistiu à cerimônia na mesa de convidados.

O novo prefeito também se emocionou ao falar do pai, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 2014. “No dia em que perdi meu pai aqui na terra, eu tive a certeza que de aqui em diante jamais estaria só: eu tenho um anjo da guarda, uma referência no céu”, declarou João. Para se tornar o prefeito mais jovem da história da capital pernambucana, ela derrotou a prima Marília Arraes no segundo turno com 56,27% dos votos válidos. “Uma mensagem dirigida aos jovens: o papa Francisco disse que ser jovem não é sinônimo de sala de espera. Não sejam o futuro, mas o presente de Deus. Sejam o agora de Deus.”

Ao falar sobre vacinação contra a Covid-19, João Campos prometeu não cair na “armadilha da negação da ciência”. O PSB, seu partido, é oposição ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido). “O meu compromisso, com todo o povo do Recife, é o de continuar enfrentando com coragem essa batalha contra o coronavírus. Jamais me omitirei enquanto houver vidas em risco. Não cairemos na armadilha da negação da ciência. A nossa primeira grande prioridade será a imunização da população. Lutaremos dia e noite”, prometeu. A educação também é uma das plataformas do socialista. “É somente por meio de uma escola pública e de qualidade, que poderemos construir uma cidade em que todos tenham as mesmas oportunidades. Da tribuna desta casa, firmo hoje o compromisso de que trabalharei, todos os dias, para que um dia o Recife tenha a melhor educação pública de todas as capitais do país.”