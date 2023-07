Em três dias, PM prende 76 pessoas e recupera 29 veículos durante operação em SP

Além disso, os policiais apreenderam cinco armas de fogos e 1,3 quilos de drogas variadas; ação ocorreu entre os dias 24 e 26 de julho

Divulgação/SSP PM de SP prende 76 pessoas em três dias



A Polícia Militar de São Paulo (PM) prendeu 76 pessoas e recuperou 29 veículos durante a Operação Impacto em bairros das zonas sul e oeste de São Paulo. Deste número, 62 pessoas foram presas em flagrante e outros 14 erma procurados pela Justiça. Os 29 veículos recuperados pelos agentes apresentavam queixas de roubo ou furto e retiraram de circulação cinco armas de fogo ilegais. A ação ocorreu entre os dias 24 e 26 de julho. O policiamento foi reforçado com mais de 220 policiais nos bairros de Pinheiros, Moema, Jardins, além das Avenidas Faria Lima e Paulista. Além disso, foi apreendido 1,3 quilos de drogas variadas. Ao todo, foram realizados mais de 36 pontos de estacionamento e atendidas pelos policiais mais de 2,7 mil ocorrências, entre acidentes de trânsito, desinteligências e outros crimes. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). De acordo com a SSP, as ações ocorrem diariamente m dois turnos e é realizada pelos Comandos de Policiamento de Área Metropolitano (CPA/M) 1, 2 e 5, com apoio de unidades especializados, como o 1°, 2º e 3° Batalhões de Choque e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

Segundo a pasta, a ação visa coibir a criminalidade no chamado centro expandido de São Paulo. “Essa Operação Impacto está sendo colocada nestes bairros porque nós identificamos uma percepção de segurança um pouco menor do que em outras localidades da capital paulista. É uma ação ostensiva para evitar o aumento de criminalidade neste chamado centro expandido”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.