Em um mês, taxa de positividade para testes de Covid-19 triplica no Brasil

Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica revelam crescente alta no índice de diagnósticos positivos para a doença respiratória

EFE/ André Coelho Números indicam um aumento no número de testes realizados para detecção da Covid-19 nas últimas semanas e uma alta na taxa de positividade



A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) divulgou nesta quinta-feira, 02, os resultados dos testes realizados para detecção da Covid-19 e sua respectiva taxa de positividade. Entre os dias 22 a 18 de maio, foram realizados 102.463 exames com um diagnóstico positivo em 34,4% dos casos. Em comparação com o período de 17 a 23 de abril – quando foram realizados 34.937 testes com 10,1% de positividade sobre os mesmos – os números triplicaram. Os números apontam para a proliferação do vírus respiratório no país e, com isso, Estados e municípios passaram a recomendar a utilização de máscaras em locais fechados. O Governo de São Paulo, bem como a Prefeitura da capital paulista, orientaram nesta semana que seus cidadãos voltem a utilizar o item de segurança individual após a rede hospitalar registrar um aumento de 120% nas novas internações por Covid-19.