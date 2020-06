Em vídeo, Weintraub dobra a bandeira do Brasil e diz que foi último ato no MEC

Weintraub está nos Estados Unidos desde sábado



Abraham Weintraub, agora ex-ministro da Educação e que entrou, no sábado, nos Estados Unidos, onde deve assumir o cargo de diretor-executivo do Banco Mundial, publicou um vídeo no Twitter dobrando a bandeira do Brasil junto com seu irmão, Arthur Weintraub, que também é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro.

Último ato antes de sair do MEC.

Nossa Bandeira é a LIBERDADE!

E NUNCA será vermelha!

Todo apoio ao Presidente @jairbolsonaro! pic.twitter.com/AiJEnSwlhK — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 21, 2020

Junto com a imagem, Weintraub disse que aquele foi seu “último ato antes de sair do MEC”. “Nossa Bandeira é a LIBERDADE! E NUNCA será vermelha! Todo apoio ao Presidente @jairbolsonaro!”, escreveu.

Weintraub chegou aos EUA por Miami. A viagem foi feita por meio de avião comercial e em classe econômica. Apesar de ter anunciado a saída do Ministério da Educação, ele ainda continuava como ministro e acessou o país estrangeiro se apresentando como chefe da pasta no Brasil. Como ministro de Estado, Weintraub tem direito a passaporte diplomático.

Ontem mesmo, no entanto, depois de desembarcar nos EUA, Weintraub foi exonerado do cargo de chefe do Ministério da Educação. O ato foi publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, assinado por Bolsonaro.

*Com Estadão Conteúdo