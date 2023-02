Colômbia detecta passagem de suposto balão espião em seu espaço aéreo

Autoridades garantiram que o objeto não tripulado nunca representou uma ‘ameaça’ à segurança e defesa do país, assim como à aviação

Chase Doak / AFP Suposto balão espião é detectado na Colômbia



Um dia após os Estados Unidos derrubarem um balão espião chinês e reportarem que outro foi avistado na América Latina, a Colômbia informou neste fim de semana que um objeto não tripulado foi visto sobre seu território. A Força Aérea da Colômbia disse que o dispositivo foi identificado na manhã de sexta-feira, 3, e monitorado até deixar o espaço aéreo nacional. A autoridade garantiu que o balão nunca representou uma “ameaça” à segurança e defesa do país, assim como à aviação. “O Sistema Nacional de Defesa Aérea detectou um objeto acima de 55 mil pés que entrou no espaço aéreo colombiano pelo setor norte do país, se movimentando a uma velocidade média de 25 nós, identificando características semelhantes de um balão”, comunicaram neste sábado. A Força Aérea colombiana acrescentou que está realizando “as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto”. Na sexta-feira, um porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA informou que um segundo balão de “vigilância” chinês foi visto sobrevoando a América Latina. Ele não forneceu detalhes sobre a localização do objeto identificado na América Latina, nem sobre seu destino. Este acontecimento ocorre paralelamente ao fato dos Estados Unidos terem detectado um “balão espião” no seu espaço aéreo e acabado por abatê-lo ontem, após o dispositivo sobrevoar o país por vários dias. A China, que reivindicou a responsabilidade pelo balão, defendeu que o dispositivo era de “natureza civil” e que “a sua entrada nos EUA por motivo de força maior foi totalmente acidental”. A descoberta deste “balão espião” no espaço aéreo americano desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou à suspensão da viagem que o secretário de Estado, Antony Blinken, planejava fazer ao país asiático neste fim de semana.