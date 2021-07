Empresário é encontrado morto em poço de elevador no interior de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros de Assis, a vítima foi prensada pelo elevador no térreo do edifício; Polícia Civil investiga o caso

Reprodução/Facebook Paulo Athaliba foi encontrado morto neste domingo, 18



O empresário Paulo Roberto Athaliba, de 64 anos, foi encontrado morto neste domingo, 18, no poço do elevador de seu condomínio em Assis, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a tarde por familiares, que encontraram a vítima já sem vida. Segundo os Bombeiros, o corpo foi prensado pelo elevador no térreo do edifício e, pelo estado em que foi encontrado, já estava no poço do elevador há alguns dias. A Polícia Civil também foi acionada e investiga o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Paulo Roberto Athaliba era proprietário da Revenda Comércio de Ferragens, especializada em material de construção.