Homem em situação de rua é encontrado morto no centro de São Paulo

Vítima tinha cerca de 60 anos e não portava nenhum documento; corpo não tinha sinais de violência

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caso foi registrado no 1º Distrito Policial da Sé.



Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 19, próximo ao terminal Dom Pedro II, no centro de São Paulo. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local por volta das 5h40. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada para prestar atendimento e constatou a morte no local. A vítima tinha cerca de 60 anos e não portava nenhum documento. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da Sé. Segundo a Polícia Militar, o corpo não tinha sinais de violência e só a perícia poderá atestar a causa da morte. No entanto, há a suspeita de que o frio tenha sido o motivo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), esta foi a segunda madrugada mais fria de julho, com temperatura média de 7,4ºC. A menor temperatura absoluta foi registrada em Engenheiro Marsilac, de 0,2ºC. No dia 30 de junho, sete pessoas em situação de rua morreram por conta do frio na capital, segundo o Movimento Estadual dos Moradores em Situação de Rua. Na ocasião, os termômetros chegaram a 6ºC.