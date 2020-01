Enchentes e deslizamentos já mataram 38 pessoas em Minas Gerais

FLÁVIO TAVARES/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas já mataram 38 pessoas em Minas Gerais



Trinta e oito pessoas morreram em razão das chuvas, deslizamentos e desmoronamentos em Minas Gerais desde quarta-feira, 22. Segundo a Defesa Civil, 17 pessoas ainda estão desaparecidas e 12 feridas em todo o estado.

Na manhã desde domingo, o Governo de Minas decretou estado de emergência em 47 municípios. Belo Horizonte, que registrou a maior chuva dos últimos 110 anos, possui o maior número de mortos, oito no total. As buscas continuam na comunidade Vila Bernadete, região do Barreiro, na Capital, onde nesta manhã, os corpos de dois adultos e de uma criança de três anos foram encontrados sob os escombros.

Quase 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas emergencialmente. O governo estima que 11,4 mil pessoas tenham sido atingidas de alguma forma pelas consequências da chuva.

Neste domingo, a chuva deu uma trégua que vai possibilitar o avanço das buscas. O trabalho acontece em uma área de declive, onde houve o desabamento das casas. O solo encharcado abala a fixação das residências no terreno, e ainda há riscos de novos deslizamentos.

O governador Romeu Zema vai se reunir com o ministro de Integração Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo, neste domingo para discutir as próximas ações para a contenção e prevenção dos estragos nas áreas de risco. Foram decretados três dias de luto pelas vítimas.

* Com informações da Agência Brasil