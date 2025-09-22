Jovem Pan > Notícias > Brasil > Enel SP: falha em subestação deixa 900 mil consumidores sem energia na manhã desta segunda-feira

Enel SP: falha em subestação deixa 900 mil consumidores sem energia na manhã desta segunda-feira

Evento aconteceu às 10h50 e atingiu o Grande ABC e a zona sul da capital paulista; restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 12h56
BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vista da subestação da empresa Enel localizada no bairro do Limão, na Zona Norte da cidade de São Paulo Enel SP confirma que 900 mil consumidores de sua área de concessão ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira (22)

A Enel SP confirmou que 900 mil consumidores de sua área de concessão ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira (22) devido a um desligamento na subestação da Isa Energia Brasil. As causas do incidente estão em apuração. O evento aconteceu às 10h50 e o restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22.

Segundo a empresa, as regiões mais afetadas foram: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC Paulista, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na zona sul.

Em nota, a Enel informou que iniciou a recomposição de forma imediata e coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

*Com informações do Estadão Conteúdo
