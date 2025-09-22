Enel SP: falha em subestação deixa 900 mil consumidores sem energia na manhã desta segunda-feira

Evento aconteceu às 10h50 e atingiu o Grande ABC e a zona sul da capital paulista; restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Enel SP confirma que 900 mil consumidores de sua área de concessão ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira (22)



A Enel SP confirmou que 900 mil consumidores de sua área de concessão ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira (22) devido a um desligamento na subestação da Isa Energia Brasil. As causas do incidente estão em apuração. O evento aconteceu às 10h50 e o restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22.

Segundo a empresa, as regiões mais afetadas foram: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC Paulista, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na zona sul.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em nota, a Enel informou que iniciou a recomposição de forma imediata e coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert