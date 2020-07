Enem 2020 acontecerá em janeiro e fevereiro de 2021

Segundo o Ministério da Educação, as provas escritas acontecerão em 17 e 24 de janeiro; a versão digital do exame será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Enem



O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira (8) que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. Segundo a pasta, as provas escritas acontecerão nos dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital do exame será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a reaplicação das provas acontecerá em 24 e 25 de fevereiro. A divulgação dos resultados acontecerá a partir de 29 de março.

A nova data foi definida após mais de quatro meses da suspensão da aulas em todo o Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus. Durante a gestão de Abraham Weintruab, estudantes e organizações estudantis pressionavam pelo adiamento da prova – inicialmente prevista para novembro. O tema chegou ao Congresso e, em maio, os senadores aprovaram o adiamento do principal exame para acesso ao ensino superior no Brasil e o texto seguiu para a Câmara dos Deputados.

Em junho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou uma enquete com três opções de datas para escolha dos inscritos. As novas datas haviam sido distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021 — considerando o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias, previsto em edital.

O anúncio desta quarta foi feito em coletiva de imprensa pelo presidente do Inep, Alexandre Lopes.