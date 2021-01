Enem 2020: Candidatos com Covid-19 poderão remarcar data da prova

Participantes diagnosticados com o coronavírus ou outra doença infecciosa devem prestar exame em nova data, nos dias 23 e 24 de fevereiro; confira o protocolo

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em meio à pandemia, Inep deve ampliar em 40% a quantidade dos locais de aplicação para comportar os 5.783.357 candidatos confirmados ao Enem 2020



Para conter a propagação da Covid-19, as salas de aula terão suas capacidades reduzidas para apenas 50% de ocupação. Por isso, o Inep calcula ampliar em 40% o número de salas de aplicação e dos locais de exame. Para comportar os 5.783.357 candidatos confirmados, serão mobilizados 14 mil locais de prova e 205 mil salas. Também serão oferecidas aos participantes que fazem parte do grupo de risco classes especiais com, no máximo, 12 pessoas. Entre eles estão gestantes, idosos e pessoas com condições médicas preexistentes, como doenças pulmonares crônicas, diabetes, obesidade mórbida, cardiopatias, hipertensão, doenças imunossupressoras e oncológicas. Esses candidatos não precisam fazer as solicitações de sala, uma vez que seus perfis são identificados através das inscrições. O uso da máscara de proteção será obrigatório durante toda a aplicação da prova – quem se recusar a utilizar o equipamento pode ser eliminado do processo. Nesta edição, em especial, o Enem não acontecerá no mês de novembro. Adiadas por conta da pandemia do coronavírus, a prova impressa será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro e a digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.