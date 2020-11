Fatecs abrem inscrições para o vestibular 2021 em SP; por causa da Covid-19, não haverá prova

Avaliação será por análise de histórico escolar; serão oferecidas, no total, 17.960 vagas, um aumento de 15% em relação ao primeiro semestre de 2020

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão é de que as aulas comecem de forma remota



O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de São Paulo está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 25, até às 15h do dia 15 de dezembro, exclusivamente pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39, e o vestibular para o primeiro semestre de 2021 será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. A mudança do critério de seleção foi feita para atender ao distanciamento social devido à Covid-19. A previsão é de que as aulas comecem de forma remota. Candidatos que estão cursando a segunda série do Ensino Médio serão avaliados pelas notas de Língua Portuguesa e Matemática. Já os que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo semestre, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio. Serão oferecidas, no total, 17.960 vagas, distribuídas entre os 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, em todas as regiões do Estado – aumento superior a 15% em relação ao primeiro semestre de 2020 (15.565 vagas).

Cursos oferecidos pelas Fatecs

Big Data para Negócios, na Fatec Ipiranga, localizada a zona sul da Capital – 40 vagas no período da manhã;

Desenvolvimento de Software Multiplataforma será ministrado nas unidades localizadas em Araras (40 vagas, noite), Capital (Fatec Zona Leste – 40 vagas, manhã), Franca (40 vagas, noite), Osasco (40 vagas, noite) e São José dos Campos (40 vagas, manhã);

Curso de Gestão Empresarial, na modalidade Educação a Distância, volta a ser oferecido em 47 polos de aprendizagem – são 1.880 vagas no total;

Gestão da Tecnologia da Informação (40 vagas, noite) — Fatec Assis;

Ciência de Dados (40 vagas, noite) — Fatec Cotia

Gestão da Produção Industrial (40 vagas, manhã) — Fatec Sertãozinho

Inscrições

O candidato precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 39 até o dia 15 de dezembro, em dinheiro, via internet (no banco do candidato), ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site.

É necessário também cadastrar o CPF para acessar o sistema e fazer upload legível do histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio. Candidatos que concluíram o Ensino Médio na rede de escolas estaduais de São Paulo podem inserir o Boletim Escolar Digital, disponível no site da Secretaria Estadual de Educação. Estudantes das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) podem utilizar o boletim online emitido no Novo Sistema Acadêmico (NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).

O candidato que concluiu o Ensino Médio por meio da EJA ou afins, deve fazer o upload do histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio. Quem ainda estiver concluindo o Ensino Médio regular, EJA ou modalidades semelhantes precisa inserir declaração assinada por agente escolar da escola de origem contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio – as disciplinas devem ter sido concluídas até 31 de dezembro de 2019.

Candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) devem fazer upload do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso), expedido por órgão competente, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes do Ensino Médio. No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda alternativa: o mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec.

As Fatecs vão disponibilizar computadores online aos candidatos que tiverem dificuldade de acesso à internet para fazer a sua inscrição. Os interessados devem entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Fatecs, sendo 3% a estudantes negros e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.