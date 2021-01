Enem 2020: Locais de prova são divulgados; veja como acessar

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem) podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição a partir desta terça-feira, 5. No documento, estão disponíveis o número de inscrição, a data e o local onde a prova será aplicada. Além disso, o cartão também registra os atendimentos especializados necessários e o tratamento pelo nome social solicitados por parte dos participantes. Nesta edição, 5.783.357 inscritos devem prestar o exame impresso nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital, que ocorre em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, contempla 96 mil inscritos. Devido à pandemia de Covid-19, os candidatos impossibilitados deverão participar da reaplicação da prova nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Para acessar o Cartão de Confirmação, os estudantes precisam se cadastrar no portal do governo federal, no endereço eletrônico acesso.gov.br. Através do cadastro, os candidatos criam um login e senha únicos para obter os dados da inscrição. O participante deve efetuar o cadastro apenas uma vez para liberar as informações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o Cartão de Confirmação seja levado pelos estudantes nos dias de aplicação do Enem, apesar do procedimento não ser obrigatório.