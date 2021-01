Enem 2020: Portões abrirão mais cedo para evitar aglomeração

Acesso ao local de prova será liberado a partir das 11h30; exame será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro

Arquivo/Wilson Dias O Enem 2021 está previsto para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciou na tarde desta segunda-feira, 11, que os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abrirão mais cedo para evitar aglomeração. A medida visa diminuir a proliferação do coronavírus entre os estudantes e acompanhantes. Antes, a abertura dos portões estava marcada para às 12h e o fechamento, para às 13h. Agora, os portões serão abertos às 11h30. Com a mudança, os estudantes terão uma hora e meia para chegar até o local de realização do exame. O Enem está previsto para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

Neste ano, o vestibular será dividido em duas modalidades com datas distintas, sendo a tradicional prova impressa e a nova opção do Enem digital. Segundo calendário, a modalidade impressa acontece nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a nova versão digital será aplicada, de forma inaugural, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O resultado das provas será divulgado em 29 de março e será utilizado como nota para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), responsável pela seleção de alunos das principais universidades federais brasileiras. Estudantes e entidades vem pedindo um novo adiamento do exame em decorrência da segunda onda da pandemia que atinge o Brasil. O Inep, porém, defendeu a manutenção do calendário atual do Enem.

Nos dias de realização do exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 11h30 e fechados às 13h (horário de Brasília). O Inep ressalta que é proibida a entrada de participantes no local de prova após o fechamento dos portões. pic.twitter.com/aYw9iJ3u16 — Inep (@inep_oficial) January 11, 2021

Confira o cronograma (horário de Brasília):