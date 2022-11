Enem 2022: Tema da redação é ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil’

Prova teve início às 13h30; mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para o exame deste ano

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO No primeiro dia de prova, estudantes responderão a 90 perguntas e precisarão escrever uma redação



O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou em seu perfil no Twitter o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Além das 90 questões de linguagens e ciências humanas, os estudantes precisarão produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre os “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” – o tema é o mesmo para quem faz o Enem digital. O anúncio foi feito pouco depois das 13h30, início da prova. Os alunos terão até as 19h para terminar o exame. No ano passado, o tema da redação foi “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.